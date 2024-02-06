أعلنت روسيا الثلاثاء، إسقاط 7 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود جنوب غربيّ البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود.

وذكرت أن هذه الطائرات المسيرة لم تصل إلى هدفها.

كان حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، قال في وقت سابق إن مدينة غوبكين تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، وأكد عدم وقوع إصابات، لكنه أشار إلى تضرر 4 منازل بسبب حطام الطائرات المسيرة.

وتتعرض بيلغورود وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة تنفذها القوات الأوكرانية في إطار الحرب الدائرة منذ عامين والتي بدأت بهجوم عسكري روسي على أوكرانيا.