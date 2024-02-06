سياسة
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الدفاع الروسية تتصدى لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة فوق بيلغورود
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 7 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود جنوب غربيّ البلاد، دون وقوع إصابات.
الدفاع الروسية تتصدى لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة فوق بيلغورود
آثار الهجوم الأوكراني على بيلغورود / Others
6 فبراير 2024

أعلنت روسيا الثلاثاء، إسقاط 7 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود جنوب غربيّ البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود.

وذكرت أن هذه الطائرات المسيرة لم تصل إلى هدفها.

كان حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، قال في وقت سابق إن مدينة غوبكين تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، وأكد عدم وقوع إصابات، لكنه أشار إلى تضرر 4 منازل بسبب حطام الطائرات المسيرة.

وتتعرض بيلغورود وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة تنفذها القوات الأوكرانية في إطار الحرب الدائرة منذ عامين والتي بدأت بهجوم عسكري روسي على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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