سياسة
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إسطنبول.. مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار أمام قصر العدل وتحييد إرهابيَّين
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وفاة أحد المصابين الستة نتيجة إطلاق النار الذي وقع، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول. فيما أكد وزير الداخلية علي يرلي كايا، تحييد إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم DHKP/C الإرهابي.
إسطنبول.. مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار أمام قصر العدل وتحييد إرهابيَّين
مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار أمام قصر العدل بإسطنبول / صورة: AA
6 فبراير 2024

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وفاة أحد المصابين الستة، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان، خلال كلمة بولاية قهرمان مرعش في أثناء حفل تسليم منازل لمتضرري زلزال فبراير/شباط 2023، إنه "جرى تحييد اثنين من الإرهابيين، إحداهما امرأة، قبل أن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، وسنواصل معركتنا بكل عزيمة ضد كل التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "أهنئ قواتنا الأمنية التي قضت على الهجوم أمام محكمة تشاغلايان بالتدخل في الوقت المناسب".

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قال في وقت سابق الثلاثاء، بتدوينة على منصة إكس، إنه وقعت اليوم محاولة هجوم إرهابي على نقطة التفتيش أمام البوابة C في محكمة تشاغلايان بإسطنبول.

وأكّد تحييد إرهابيَّين اثنين هما رجل وامرأة، ينتميان إلى تنظيم DHKP/C الإرهابي المتطرف.

وأشار الوزير إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 3 شرطيين و3 مواطنين في الحادثة التي وقع بحلول الساعة 11:45 (08:45ت.غ).

وعلى أثر الحادثة وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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