يبحث مسؤولون إسرائيليون إجلاء سكان قطاع غزة من منطقة رفح، فيما يدور الحديث عن عملية عسكرية محتملة في المدينة الواقعة جنوب القطاع، إثر إتمام نشاطها العسكري المستمر إلى اليوم في في خان يونس (جنوب).

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصادر سياسية لم تسمِّها، قولها إنه "سيجري إجلاء سكان قطاع غزة من منطقة رفح قبل بدء العمليات العسكرية فيها". وأشارت إلى أنه "في إسرائيل يدرسون أيضاً إمكانية السماح بعودة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله، وربما النساء والأطفال فقط في البداية".

وأضافت الهيئة: "أما الجانب الآخر الذي تجري دراسته فهو إجلاء السكان من رفح إلى أماكن أخرى داخل قطاع غزة بهدف تخفيف الازدحام قرب الحدود مع مصر، بما يقلل مخاوفها".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب مساء الاثنين إنّ رفح هي الهدف التالي بعد خان يونس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "مدينة رفح منطقة كثيفة السكان، ووفقاً للتقديرات يقيم فيها حالياً 1.2 مليون من سكان قطاع غزة". وأضافت: "أعرب المصريون أمام إسرائيل عن قلقهم من أن أعداداً كبيرة من سكان قطاع غزة سوف تتسلل إلى أراضيهم نتيجة القتال"، وفق هيئة البث.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غز ة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نزح مئات آلاف الفلسطينيين من شمال ووسط قطاع غزة وخان يونس إلى رفح حيث تكتظ بالخيام. وكان عديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية حذّر في الأيام الماضية من أن عملية إسرائيلية في رفح ستؤدي إلى سقوط كثير من الضحايا.

ومن جهة ثانية أشارت هيئة البث إلى أن إسرائيل "أجرت في الأيام الأخيرة محادثات مع مصر حول مسألة اليوم التالي للحرب". وقالت: "تولى المحادثات من الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونان بار، ومنسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غسان عليان".

وأضافت: "ترى إسرائيل أن لمصر دوراً مهماً جداً في اليوم التالي للحرب، لأنها بوابة الدخول والخروج البرية الوحيدة لقطاع غزة، علاوة على كونها عاملاً مؤثراً ومهماً في العالم العربي".

من جانبه ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان الثلاثاء، أن مساحة الأماكن التي تريد إسرائيل إخلاءها بلغت 246 كيلومتراً مربعاً، وهذا الرقم يعادل ثلثي مساحة غزة البالغة نحو 360 كيلومتراً مربعاً. وأضاف البيان أن الأماكن التي تريد إسرائيل إخلاءها كان يقيم فيها نحو 1.78 مليون فلسطيني قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعادل 77% من سكان غزة.

معارك في خان يونس

على صعيد آخر قال الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء إن "قوات الفرقة 98 تستمر في قتالها غرب خان يونس فوق الأرض وتحتها، وتشتبك مع مسلحين حمساويين يتحركون بلباس مدني ويستعدون لاستهداف قواتنا في المنطقة"، وفق قوله.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه "قتل عشرات المسلحين واعتقل نحو 80 مشتبهاً فلسطينياً".

كما ادّعى أن جنوده "عثروا خلال عمليات مداهمة على وسائل قتالية، منها قنابل يدوية، وبنادق من طراز كلاشنكوف، وصواريخ من طراز آر بي جي، وعبوات ومخازن (أسلحة)".

وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب الخميس من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع لأول مرة منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2023 بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، لتتبعها بداية يناير/كانون الثاني الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.