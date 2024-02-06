يواجه سكان شمال قطاع غزة شحّاً كبيراً في مياه الشرب جراء الحصار الإسرائيلي وتدمير جيش الاحتلال لشبكات المياه في المنطقة منذ بدء الحرب المدمرة التي شنها على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويقطع مئات الفلسطينيين مسافات بعيدة مشياً على الأقدام للوصول إلى القليل من الماء الذي يحتاجون إليه كما يقفون في طوابير طويلة يترقبون الحصول على قطرات ماء من آبار أغلبها غير معالج وطالها التلوث.

مقابل ذلك، يخشى سكان القطاع المحتاجين بشدة إلى الحصول على المياه للشرب والغسيل من استهدافهم من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تطلق الرصاص الحي عليهم.

أزمة مياه خانقة

يقول محمود محمد سالم، من سكان تل الزعتر شمالي قطاع غزة: "نعاني أزمة مياه خانقة، إذ لا توجد آبار مياه بسبب العدوان الذي شنه الاحتلال على المنطقة والذي تسبب في دمار هائل للبنية التحتية والآبار".

وأضاف المتحدث أنه يضطر بجانب باقي السكان للتحول إلى طرق بديلة مثل الآبار البسيطة لتوفير المياه "حيث نقوم بتعبئة الغالونات كل 3 إلى 4 أيام لتأمين احتياجاتنا اليومية".

وأورد أن أهالي شمال قطاع غزة "يواجهون أزمة حادة في المياه والغذاء ونقصا في الدقيق والطعام".

معاناة لا تنتهي

أما حسين العربيد فيقول: "نعاني أزمة مياه شديدة، حيث نضطر للقدوم وتعبئة الغالونات، ونقطع مسافات طويلة لأن خطوط المياه قد تم قطعها، وبراميل المياه التي كانت متوفرة تمزقت بفعل القصف".

وأوضح أنه يقطع مسافات تراوح بين ألف و1500 متر لتعبئة المياه، ويستخدمها لتلبية احتياجاته اليومية، حتى يستطيع الاستحمام وتقديم الرعاية اللازمة للأطفال.

وطالب المتحدث دول العالم تقديم المساعدة لأهالي قطاع غزة من خلال "إنشاء آبار المياه" لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

تحذير أممي

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من "موت عدد أكبر من سكان قطاع غزة بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض".

وكشفت الوكالة الأحد على منصة إكس أن "الحصول على مياه نظيفة بات مسألة موت أو حياة في غزة"، وحذرت من خطورة الوضع نتيجة الازدحام الشديد على الاستخدام المشترك للحمامات والمراحيض.

وأضافت "كل يوم هو كفاح من أجل البقاء، ودون المياه الصالحة للشرب، سيموت المزيد من الناس نتيجة الحرمان والأمراض".

وقالت آنذاك إن "استمرار الازدحام، والذي يُرى فيه مشاركة آلاف الأشخاص لأعداد قليلة من مقصورات الاستحمام والمراحيض، أدى لتفاقم انتشار الأمراض الجلدية، مثل الجرب والقمل، والتي زادت سوءا نتيجة عدم قدرة الناس على الاستحمام".

وأوضحت أن الأرقام الأخيرة التي تابعتها الوكالة أظهرت أن "لكل ألفي شخص مقصورة استحمام واحدة، ولكل 500 شخص مرحاض واحد"، وفق ما نقلته الوكالة عن تمارا الرفاعي، مسؤولة الاتصالات بالمنظمة الأممية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.