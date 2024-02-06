سياسة
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مسؤول فلسطيني: إسرائيل حوّلت الشتاء إلى عقوبة قاسية ضد الأسرى في سجونها
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس إنّ الاحتلال الإسرائيلي حوّل فصل الشتاء إلى وسيلة عقاب صعبة وقاسية، إذ يعزل الأسرى في غرفهم بلباس واحد في ظل الصقيع، إضافة إلى جملة من الإجراءات المفروضة عليهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مسؤول فلسطيني: إسرائيل حوّلت الشتاء إلى عقوبة قاسية ضد الأسرى في سجونها
السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 6540 فلسطينياً. - سجن إسرائيلي/ أرشيفية / صورة: AA
6 فبراير 2024

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس إنّ الاحتلال الإسرائيلي حوّل سجونه إلى وسيلة عقاب صعبة وقاسية ضد الأسرى والأسيرات في ظل فصل الشتاء الحالي.

وأضاف فارس في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "فصل الشتاء الحالي هو الأقسى على الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية على مدار سنوات النضال الفلسطيني، وذلك بسبب الإجراءات التي تُفرض على الأسرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأردف: "البرد نال من أجساد أسرانا وأسيراتنا، وتسبب بانتشار الأمراض الموسمية في صفوفهم بشكل كبير، إذ تزامن مع مصادرة الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة والملابس والأغطية، مع تقليل كميات الطعام للحد الأدنى، وسوئه من حيث النوعية والكمية".

وأشار فارس إلى أن "تلك الإجراءات أدت إلى تدهور صحة الأسرى ومعاناتهم من أمراض الإنفلونزا، وأوجاع شبه دائمة في العظام والمفاصل والمعدة".

وأضاف: "مع تدني درجات الحرارة تحولت الظروف الجوية إلى وسيلة عقاب صعبة وقاسية، إذ يعزل الأسرى في غرفهم بلباس واحد فقط يرتدونه، وفرشات وأغطية خفيفة جداً لا تحدث أي فاعلية في ظل هذا الصقيع، الأمر الذي جعل منهم فريسة لهذا الشتاء".

وبيَّن أن "أبواب الغرف والزنازين مجرى للرياح، فهي تتضمن فتحات يتسلل منها البرد ومياه الأمطار بسهولة".

وعبّر فارس عن "السخط لصمت كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي تنظر إلى جرائم الاحتلال وتفرده بأسرانا وأسيراتنا دون أن تحرك ساكناً".

وقال: "لا يُعقل أن يتحول أبطالنا من أشخاص أصحاء إلى مرضى بفعل الطقس والظروف البيئية ولا يتدخل أحد لإنقاذهم أو حتى معاينة ظروفهم".

وحسب معطيات مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 6540 فلسطينياً.

ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حسب المصدر ذاته.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفاً عشرات الضحايا والجرحى بين الفلسطينيين، إلى جانب مئات المعتقلين، إضافة إلى عمليات تنكيل واسعة بحق الأسرى في السجون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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