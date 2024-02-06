حذرت الأمم المتحدة من أن امتداد التوغل العسكري الإسرائيلي إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة من شأنه أن يتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بصفوف الفلسطينيين.

وقال متحدث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ينس لاركيه، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يرقى إلى "جريمة حرب" وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الاثنين، قال فيها إن "رفح هي الهدف التالي بعد مدينة خان يونس" التي تتعرض لهجوم بري منذ أكثر من شهرين.

وكانت منظمات حقوقية وإنسانية وأممية عديدة حذرت في الأيام الماضية، من أن عملية إسرائيلية في رفح ستؤدي إلى سقوط كثير من الضحايا.

سعي لإخلاء ثلثي مساحة غزة

في السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الثلاثاء، إن المناطق التي طلبت إسرائيل إخلاءها بسبب هجماتها تعادل ثلثي مساحة قطاع غزة.

وذكرت "أوتشا"، في بيان، أن مساحة الأماكن التي تريد إسرائيل إخلاءها، بلغت 246 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل ثلثي مساحة غزة البالغة نحو 360 كيلومتراً مربعاً، كما يقيم فيها نحو 1.78 مليون فلسطيني، قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يعادل 77 بالمئة من سكان القطاع.

بدوره، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة ضد المدنيين في هجماتها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما استعملت الجوع "وسيلة قمع" للمدنيين، وارتكاب "جريمة إبادة جماعية".

ووصف فخري في تصريحات صحفية استخدام إسرائيل للجوع بأنه "سلاح إبادة جماعية" في غزة.

وقال إن إسرائيل كثفت هجماتها لمنع المدنيين من الوصول إلى الغذاء والماء، رغم محاولة فرق الأمم المتحدة بمساعدة المحتاجين، إذ من المستحيل الوصول إلى الجميع، والسبب الأكبر لذلك هو "منع إسرائيل المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن المجاعة بدأت بعد منع إسرائيل دخول الغذاء والماء إلى غزة، مشيراً إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة كشفت عن أن "نحو ربع سكان القطاع يعانون الجوع، بينما يعاني الباقون سوء التغذية".

وتابع أن "إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة وتستخدم الغذاء سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني، نعلم أن 2.2 مليون شخص يعانون الجوع في غزة.

وشدد على أن "أحد أهداف إسرائيل الأساسية هو تدمير النظام الغذائي في غزة وإجبار الفلسطينيين على مغادرة المنطقة.. إسرائيل تحاول إغلاق جميع الطرق البديلة أمام الناس للحصول على الغذاء".

وختم بالقول: "تشير آخر التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 22 بالمئة من الأراضي الزراعية شمال قطاع غزة منذ بدء الهجوم البري، بالإضافة إلى تدمير 70 بالمئة من قوارب الصيد، وأكثر من 60 بالمئة من منازل الفلسطينيين في غزة".

وتسببت الهجمات الإسرائيلية بتهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني قسراً في قطاع غزة، لجأ معظمهم إلى مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع على الحدود مع مصر.

وزاد عدد سكان رفح أكثر من 4 مرات ليتجاوز 1.2 مليون نسمة، ونظراً لعدم توافر السكن الكافي، فإن أغلب النازحين يكافحون من أجل البقاء في مخيمات مؤقتة.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمّرة على غزة، خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.