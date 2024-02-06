سياسة
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خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعلن إصابة خمسة من جنوده بمعارك غزة وعلى حدود لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ثلاثة جنود في الساعات الـ24 الماضية خلال معارك بغزة، بينما أكد إصابة جنديين آخرين بصاروخ أطلق من جنوب لبنان في منطقة مارجاليوت الحدودية.
خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعلن إصابة خمسة من جنوده بمعارك غزة وعلى حدود لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ثلاثة جنود خلال الساعات الـ24 الماضية في غزة / صورة: AA
6 فبراير 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن إصابة ثلاثة جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد مصابيه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2328.

ووفقاً لمعطيات الجيش المنشورة على موقعه، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 2828.

وأفاد جيش الاحتلال بأن "429 من عناصره أصيبوا بجروح خطيرة، و734 بجروح متوسطة، و1665 بجروح طفيفة".

وطبقاً لمعطيات الجيش فإن "354 جندياً وضابطاً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 25 في حالة خطيرة، و236 حالتهم متوسطة، و93 طفيفة".

وأوضح الجيش أن من بين إجمالي المصابين هناك "1304 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة" التي اندلعت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب المصدر ذاته.

إصابة جنديين على الحدود اللبنانية

ومن جهة أخرى، أصيب جنديان إسرائيليان، الثلاثاء، جراء إطلاق صاروخ من لبنان على منطقة مارجاليوت قرب الحدود بين الجانبين.

وأفاد شهود عيان، بأن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية بما فيها مارجاليوت.

وذكر الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "في أعقاب التنبيه في منطقة مارجاليوت، رُصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية واجتازت الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح: "ونتيجة لعمليات الإطلاق، أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية بلبنان من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وزادت حدة التصعيد منذ أن أعلن "حزب الله" نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن عناصره "استهدفوا تجمعاً ‏لجنود إسرائيليين خلف موقع جل العلام، بصاروخ فلق 1، وأصابوه إصابة مباشرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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