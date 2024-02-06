سياسة
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أردوغان يسلم منازل منكوبي الزلزال: قهرمان مرعش ستكون مركزاً لصناعة الطائرات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حفل تسليم منازل منكوبي الزلزال بناء منشأة ستجعل قهرمان مرعش "مركزنا الثاني لصناعة الطيران والفضاء الدفاعي بعد أنقرة"، مشدداً على أن بلاده لم تدخر جهداً في تجاوز آثار الزلازل المدمرة.
أردوغان يسلم منازل منكوبي الزلزال: قهرمان مرعش ستكون مركزاً لصناعة الطائرات
أردوغان يسلم منازل لمنكوبي الزلزال في قهرمان مرعش / صورة: AA
6 فبراير 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لم تدخر جهداً في تجاوز آثار الزلازل المدمرة في قهرمان مرعش، مشيراً إلى أن "تركيا سخرت جميع إمكانياتها لخدمة المناطق المتضررة منذ اليوم الأول".

وأضاف أردوغان في كلمة له، الثلاثاء، خلال تسليم منازل للعائلات المتضررة من زلازل 6 فبراير/شباط 2023 في قهرمان مرعش: "وعودنا لم تتغير وإنجازاتنا تصدق تلك الوعود وتؤكدها".

وشدد على أنه "لم يُمارس أي تمييز ضد الشعب التركي في حياته ولن يفعل ذلك أبداً"، وأعلن بناء منشأة كبيرة في قهرمان مرعش من شأنها إنتاج هياكل الطيران من خلال شركة TAI، لافتاً إلى أنه "سيجري الآن إنتاج عديد من أجزاء الطيارات، بما في ذلك طائرتنا الجوية من دون طيار ANKA، هنا".

وأردف: "نحن نجعل من قهرمان مرعش مركزنا الثاني لصناعة الطيران والفضاء الدفاعي بعد أنقرة" .

وتابع: "شعبنا كان على قلب رجل واحد في تخطي مأساة الزلازل 6 فبراير/شباط، وتوجد دول كثيرة استغرقت سنوات للنهوض مجدداً بعد زلازل مماثلة عاشتها".

وقال أردوغان إنهم لم يبنوا المنازل والشوارع والساحات في منطقة الزلزال فحسب، بل أنشؤوا أيضاً البنية التحتية للاختراقات التي ستعد هذه المدن للمستقبل من خلال الإنتاج وفرص العمل والصادرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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