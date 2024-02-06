قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل بحزم كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية وداعميها دون التفرقة بينها.

جاء ذلك تعليقاً على عملية إطلاق النار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول، خلال كلمة بولاية قهرمان مرعش في أثناء حفل تسليم منازل لمتضرري زلزال فبراير/شباط 2023.

وقدم أردوغان التهنئة لقوات الأمن التي نجحت في منع الهجوم الغادر بفضل تدخلهم بالوقت المناسب.

وأضاف: "تمكن عناصر الشرطة من تحييد اثنين من الإرهابيين، أحدهما امرأة والآخر رجل، قبل أن يتمكنا من تحقيق أهدافهما الوضيعة، إذ ستواصل تركيا كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية وداعميها كافة من دون أي تمييز".

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الهجوم، داعياً الله بالرحمة للشخص الذي فارق الحياة جراء الهجوم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أطلق إرهابيان من تنظيم "DHKP/C" اليساري المتطرف النار أمام مبنى قصر العدل في إسطنبول ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر شركة وثلاثة مدنيين، قبل تمكن قوات الأمن قتل أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على الآخر مصاباً.