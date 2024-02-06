التقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا في العاصمة فاليتا، على هامش زيارة رسمية يجريها فيدان إلى مالطا،

والتقى فيدان في وقت سابق نظيره المالطي إيان بورغ، تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وقال بورغ خلال مؤتمر صحفي مع فيدان "قمنا بتقييم العلاقات الثنائية، علاقاتنا ممتازة على المستويين الدبلوماسي والتجاري، وبطبيعة الحال قد يتطور هذا إلى مجالات أخرى للتعاون".

وأفاد وزير الخارجية المالطي أنه بحث مع نظيره التركي خلال اللقاء الوضع في الشرق الأوسط وقطاع غزة.

وأشار بورغ، إلى أن بلاده تريد أن تنتهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار.

وأعرب عن رغبة بلاده في أن يكون هناك استقرار سياسي في ليبيا، وأن يواصل الليبيون حياتهم بأمان، وأن يستغلوا الموارد المهمة التي تمتلكها بلادهم كما ينبغي.

كما تطرق بورغ خلال المؤتمر الصحفي إلى الحرب الروسية الجارية في أوكرانيا، مثمناً دور تركيا وجهودها في هذا الصدد.

وفي السياق، زار وزير الخارجية التركي، مقبرة الشهداء الأتراك التاريخية في فاليتا.

ووضع فيدان إكليلاً من الزهور على نصب الشهداء الأتراك، ووقف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وعقب زيارته للمقبرة توجه فيدان إلى سفارة تركيا لدى فاليتا.