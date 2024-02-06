ربط المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، بين جهود حركة "حماس" لاستعادة السيطرة في قطاع غزة وصعوبة هزيمتها، معتبراً أن ذلك يمثل "مشكلة" للرئيس الأمريكي جو بايدن وخططه من أجل "اليوم التالي" للحرب.

تقدير هارئيل جاء في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية، بينما تستعد تل أبيب لوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غداً الأربعاء، في زيارة تستمر يومين هي الخامسة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتوقع أن تركز زيارة بلينكن على سير الحرب الإسرائيلية على غزة وخطط "اليوم التالي" للحرب والصفقة المحتملة لتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين ووقف إطلاق نار في غزة لفترة مطوّلة.

كما يرجّح أن تتركز المحادثات على ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحفي في تل أبيب، مساء الاثنين، أن رفح هي التالية بعد خان يونس.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغّر وجهاز الأمن لم يقررا بعد ما يعتزمان فعله فيما يتعلق برفح، معتبراً أن "المعضلة المعروفة هي أنه يستحيل تعطيل خطوط إمداد حماس من مصر، عبر الأنفاق، دون التعامل مع قواتها في رفح"، وفق ادّعائه.

واستدرك هارئيل: "لكن العملية البرية هناك ستتطلب تهجير المدنيين الفلسطينيين: نحو 1.3 مليون شخص فرّ معظمهم من شمال غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي".

محاولة أمريكية لصفقة شاملة

وأشار إلى أن "حماس لم تُهزم في غزة، إنها بعيدة عن ذلك، وتشير جهودها لاستعادة السيطرة في شمال غزة، إلى ذلك".

ولفت إلى أن هذه أيضاً مشكلة لإدارة بايدن "فعندما يرسم المسؤولون في واشنطن تصوّراً لغزّة ما بعد الحرب، فإنهم يفترضون مستقبلاً من دون حماس".

وتساءل: "أي كيان، سواء كان فلسطينيًا أم من العالم العربي الأوسع، قد يقبل القيام بدور شرطي أو أمني في غزة، في حين أن قادة حماس والآلاف من أعضائها ما زالوا في الصورة".

وأضاف: "في محاولة لتهدئة الوضع، يحاول الأمريكيون جمع كل شيء معاً: صفقة الرهائن، وحكومة جديدة في قطاع غزة تعطي موطئ قدم هناك للسلطة الفلسطينية، وتجديد الاعتراف بالحاجة إلى دولة فلسطينية والتطبيع الإسرائيلي السعودي".

وتابع: "يمكن استخلاص الرد الإسرائيلي على الخطة الأمريكية من مقابلة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع صحيفة وول ستريت جورنال، إذ هاجم الرئيس جو بايدن، وأعرب عن شوقه لسلفه دونالد ترمب، ودعا إلى تشجيع سكان غزة على الهجرة طوعاً من القطاع".

ولفت إلى أن "الخطة الأمريكية تتضمن عنصراً لبنانياً أيضاً، فيزور المبعوث الرئاسي عاموس هوكستين، إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع على أمل ربط صفقة الرهائن في الجنوب (غزة) بوقف إطلاق النار والحل طويل الأمد في الشمال (لبنان)".

وقال هارئيل: "يروّج الأمريكيون لخطة يقوم بموجبها حزب الله أولاً بسحب قواته من المنطقة الحدودية، مقابل موافقة إسرائيل لاحقاً على استئناف المناقشات حول رسم خريطة الحدود في منطقة هار دوف (مزارع شبعا)".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية بلبنان من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.