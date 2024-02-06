حثّت الأمم المتحدة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في تقديم مساعدات إنسانية لتركيا وسوريا بعد زلزال فبراير/شباط 2023.

وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الثلاثاء، إنه زار منطقة الزلازل العام الماضي ورأي حجم الدمار من كثب.

وأوضح أن نحو 16.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية بسبب ما خلفه الزلزال، إلى جانب الحرب المستمرة منذ 13 عاماً.

وأعرب غريفيث عن تعاطفه مع الناجين الذين فقدوا أحباءهم، مشدداً على ضرورة وفاء الدول بالتزاماتها لدعم المحتاجين.

وفجر 6 فبراير/شباط 2023 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودى الزلزال بحياة 53 ألفاً و537 شخصاً، بينما أصيب 107 آلاف و213 آخرون، كما خلف دماراً مادياً هائلاً.