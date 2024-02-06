سياسة
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"ظالم وخاطئ".. حركة حماس تدين قرار الأرجنتين نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس
اعتبرت حركة حماس في بيان، قرار الأرجنتين نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس تعدياً على حقوق الفلسطينيين ومخالفاً لقواعد القانون الدولي، واصفةً إياه بالظالم والخاطئ، وطالبت الرئيس الأرجنتيني بالعدول عن القرار.
"ظالم وخاطئ".. حركة حماس تدين قرار الأرجنتين نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس
الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يوقع على سجل الزوار خلال زيارة إلى الحائط الغربي، بالقدس في 6 فبراير/شباط 2024. / صورة: AFP
6 فبراير 2024

أدانت حركة حماس، الثلاثاء، قرار الأرجنتين نقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك "تعدياً على حقوق الفلسطينيين ومخالفة لقواعد القانون الدولي".

وأضافت الحركة في بيان نشرته على حسابها في تليغرام: "ندين بشدة إعلان رئيس الأرجنتين خافيير مايلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان إلى القدس المحتلة".

وأوضحت: "نعتبر ذلك تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضاً فلسطينية محتلة".

وطالبت الحركة الرئيس الأرجنتيني بـ"العدول عن هذا القرار" الذي وصفته بـ"الظالم والخاطئ".

وأكدت حماس أن القرار "يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الصهيوني في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن مايلي أعلن فور وصوله تل أبيب، قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس.

ويأتي القرار الأرجنتيني بينما يشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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