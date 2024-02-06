أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم ردها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان الثلاثاء إن ردها جاء "بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة".

ولفتت إلى أنها تعاملت مع المقترح "بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وثمنت حماس "دور مصر وقطر والدول كافة التي تسعى لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني".

في سياق ذلك، وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رد حماس على مقترح الإفراج عن المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة بـ"الإيجابي في مجمله".

وأضاف بن عبد الرحمن في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، الثلاثاء، أن هناك تقدماً "لكن ليس من مصلحة المفاوضات الإفصاح عن تفاصيل".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه سيناقش ردّ حركة حماس على الاتفاق المحتمل، مع الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، معتبراً أنه "من الضروري" التوصل إلى اتفاق.

وقال بلينكن خلال المؤتمر الصحفي، إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف الحرب في غزة، تجري عبر ثلاث مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وخلال الأيام الماضية، قالت حماس في أكثر من مناسبة إنها تجري مشاورات متواصلة مع الفصائل الفلسطينية لتباحث المقترح والعرض المقدم.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمّرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.