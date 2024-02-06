أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل نائب قائد كتيبة في معركة شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلنة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 563.

وأفاد الجيش في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن "الرائد ديفيد شاكوري (30 عاماً) من رحوفوت (وسط)، نائب قائد الكتيبة 601، اللواء 401 (تشكيل المسار الحديدي) في سلاح الهندسة القتالية، قُتل بمعركة شمال قطاع غزة".

وترتفع بذلك حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 563، بينهم 226 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

ووفقاً لبيانات الجيش، بلغت حصيلة المصابين في صفوفه حتى الثلاثاء، ألفين و828 ضابطاً وجندياً، بينهم ألف و304 منذ بدء العملية البرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.