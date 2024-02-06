ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 123 صحفياً.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين "منذ بدء حرب الإبادة الجماعية" إلى 123 صحفياً، وذلك بعد ارتقاء الصحفي رزق الغرابلي، مدير المركز الفلسطيني للإعلام في القطاع.

وقال المكتب إن "الغرابلي استشهد جراء الاستهداف والقصف المتواصل من الاحتلال لمنازل المواطنين على محافظة خان يونس (جنوب)".

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عنها.

وفي بيانات سابقة، قال المكتب الحكومي إن إسرائيل "تغتال الصحفيين في محاولة منها لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة".

بينما قال السبت، في بيان، إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية الحرب نحو 10 صحفيين.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.