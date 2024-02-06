سياسة
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آخرهم مدير مركز الإعلام.. ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 123
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 123 صحفياً بعد "ارتقاء رزق الغرابلي مدير المركز الفلسطيني للإعلام بالقطاع".
آخرهم مدير مركز الإعلام.. ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 123
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة / صورة: AA
6 فبراير 2024

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 123 صحفياً.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين "منذ بدء حرب الإبادة الجماعية" إلى 123 صحفياً، وذلك بعد ارتقاء الصحفي رزق الغرابلي، مدير المركز الفلسطيني للإعلام في القطاع.

وقال المكتب إن "الغرابلي استشهد جراء الاستهداف والقصف المتواصل من الاحتلال لمنازل المواطنين على محافظة خان يونس (جنوب)".

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عنها.

وفي بيانات سابقة، قال المكتب الحكومي إن إسرائيل "تغتال الصحفيين في محاولة منها لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة".

بينما قال السبت، في بيان، إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية الحرب نحو 10 صحفيين.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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