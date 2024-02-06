سياسة
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وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره القطري تطورات "اتفاق الإطار"
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الثلاثاء، عبر محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات بشأن اتفاق الإطار الذي جرى تقديمه لإسرائيل وحماس.
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره القطري تطورات "اتفاق الإطار"
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبحث مع نظيره القطري تطورات اتفاق الإطار بين إسرائيل وحماس / صورة أرشيفية: AA    
6 فبراير 2024

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الثلاثاء، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وناقش الوزيران آخر التطورات بشأن اتفاق الإطار الذي جرى تقديمه لإسرائيل وحماس نتيجة لجهود قطر ومصر. وأكد فيدان دعم تركيا للاتفاق المطروح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، أن رد حركة حماس الفلسطينية حول مقترح الهدنة في قطاع غزة "إيجابي ويتضمن ملاحظات".

وقال آل ثاني: "تسلمنا رد حماس حول اتفاق الإطار (بشأن هدنة غزة) وهو يتضمن ملاحظات، وإيجابي في مجمله".

وأضاف أنه "ليس من مصلحة المفاوضات الإفصاح عن تفاصيل (اتفاق هدنة غزة)، ولكن يوجد تقدم".

وأشار إلى أنه "يجب إنهاء الحرب في غزة، ولا نريد تصعيداً في المنطقة ولا تهديداً للملاحة الدولية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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