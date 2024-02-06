ألقت قوات الأمن التركية القبض على عشرة مشتبهين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، ووضعت خمسة آخرين تحت الرقابة القضائية.

وأفادت الشرطة في بيان الثلاثاء، بأن العملية ضمن جهود قادتها فروع مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن إسطنبول وجهاز المخابرات الوطنية (MIT)، تهدف إلى القبض على 20 مشتبهاً بهم على صلة بما يسمى بشبكة ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش في تركيا.

وألقت قوات الأمن التركية القبض على 15 مشتبهاً بهم، اعتُقل عشرة منهم لاحقاً ثلاثة منهم يشتبه بارتباطهم بهجوم كنيسة سانتا ماريا في منطقة صاري يير بإسطنبول

وأضاف البيان أن عمليات المداهمة نفذت في 23 عنواناً بثلاث ولايات هي قوجا إيلي ويالوفا وإسطنبول.

وتأتي عمليات الثلاثاء في أعقاب اعتقال 17 عضواً مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي السبت الماضي، الذين تقول السلطات التركية إنهم مرتبطون بالهجوم على الكنيسة.

وفي عام 2013، أصبحت تركيا من أوائل الدول التي أعلنت تنظيم داعش منظمة إرهابية. ومنذ ذلك الحين، تعرضت البلاد لهجمات من التنظيم الإرهابي عدة مرات، إذ استشهد أكثر من 300 شخص وجُرح مئات آخرون في ما لا يقل عن عشرة تفجيرات انتحارية، وسبع هجمات بالقنابل، وأربع هجمات مسلحة.

ورداً على ذلك، أطلقت تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب في الداخل والخارج لمنع وقوع مزيد من الهجمات.