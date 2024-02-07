سياسة
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سوريا.. 5 قتلى بقصف جوي إسرائيلي على مواقع في مدينة حمص
أسفر قصف، استهدف عدداً من المواقع في مدينة حمص وريفها وسط سوريا، عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 مدنيين، وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع موالية لإيران فوق الأراضي السورية.
سوريا.. 5 قتلى بقصف جوي إسرائيلي على مواقع في مدينة حمص
قصف جوي إسرائيلي يستهدف مواقع في مدينة حمص وريفها وسط سوريا / صورة: وكالة الأنباء السورية / Others
7 فبراير 2024

كشفت وسائل إعلام رسمية سورية مقتل وإصابة عدد من المدنيين فجر الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المواقع في مدينة حمص وريفها وسط سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري إنه: "قرابة الساعة 00:30 من فجر اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها".

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري أسقطت عدداً من الصواريخ، فيما أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

فيما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 أشخاص بينهم 3 مدنيين، هم رجل وامرأة وطفل.

وقال مصدر في مخابرات النظام السوري العسكرية لوكالة رويترز إن الهجوم استهدف قاعدة الشعيرات الجوية وعدة مواقع على أطراف حمص.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية، نقلاً عن شهود عيان، بأن شظايا من الصواريخ المنفجرة سقطت في مزارع حي الوعر شمال غرب مدينة حمص وشارع الحمرة وسط المدينة وشرق دوار تدمر وفي محيط مصفاة حمص.

وفي يناير/كانون الثاني، أسفرت ضربات إسرائيلية قرب دمشق عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم مقاتلون موالون لإيران، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل هجماتها على أهداف تابعة للفصائل المتحالفة مع إيران في سوريا واستهدفت أيضاً مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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