اشترطت السعودية، في مباحثاتها مع الولايات المتحدة، الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى توافق على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان إن "موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".

وأضافت: "أبلغت المملكة موقفها الثابت للإدارة الأمريكية أنه لن تكون علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يُعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب كل أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي منها".

وأكدت السعودية "دعوتها المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، إلى أهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت أن هذا الاعتراف يمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

جاء ذلك تعليقاً على المناقشات الجارية بين واشنطن والمملكة، بخصوص مسار السلام العربي-الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي (جون كيربي) بهذا الشأن.

وكان كيربي قال الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت "رداً إيجابياً" يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة مناقشات تطبيع العلاقات بينهما.

كما ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بالدوحة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جدد خلال لقائهما في الرياض الثلاثاء، "اهتمام السعودية بالتطبيع مع إسرائيل، وتحقيق ذلك مرتبط بشرطين هما إنهاء النزاع في غزة ومسار واضح لإقامة دولة فلسطينية".

وأكدت السعودية في أكثر من مناسبة أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل "ما لم يكن لإقامة دولة فلسطينية مسار".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.