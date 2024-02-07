أعلنت محكمة العدل الدولية تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لها، فيما عُيّنت القاضية الأوغندية التي انحازت لإسرائيل في دعوى جنوب إفريقيا جوليا سيبوتيندي نائبة له، لمدة 3 سنوات.

وكشفت المحكمة الثلاثاء في بيان عبر منصة إكس أنه "انتُخب اليوم القاضي نواف سلام (لبنان) رئيساً لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات".

وأضافت أن "الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير/شباط 2018، وقبل انضمامه إلى المحكمة كان سفيراً وممثلاً دائماً للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو/تموز 2007 إلى ديسمبر/كانون الأول 2017".

وفي بيان منفصل قالت المحكمة: "انتُخبَت اليوم القاضية جوليا سيبوتيندي (أوغندا)، نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية من قِبل أقرانها لمدة ثلاث سنوات".

وأشارت إلى أنه "أصبحت نائبة الرئيس سيبوتيندي عضواً في المحكمة منذ 6 فبراير/شباط 2012، وقبل انضمامها إلى المحكمة كانت نائبة الرئيس سيبوتيندي قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011".

وتُعتبر القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي أول امرأة إفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية، وأصبحت مشهورة بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل إلى جانب القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، بعد أن صوّتَت ضد جميع التدابير الستة التي أمرت المحكمة باتخاذها في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.

وسارعت بلادها إلى التبرُّؤ من موقفها المنحاز لإسرائيل، إذ قال مندوب أوغندا الأممي أدونيا أيباري، إن "قرار القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا".

وأضاف: "عبّرَت أوغندا عن دعمها للشعب الفلسطيني بالتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة".