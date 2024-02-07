سياسة
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"دراسة معمّقة".. الموساد الإسرائيلي يبحث تفاصيل رد حماس حول صفقة الهدنة
قال جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية إنه تلقى رد حماس حول صفقة الهدنة عبر الوسيط القطري، ويدرس تفاصيله بعمق.
"دراسة معمّقة".. الموساد الإسرائيلي يبحث تفاصيل رد حماس حول صفقة الهدنة
مظاهرات احتجاجية أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية لوقف الحرب على غزة / Others
7 فبراير 2024

قالت إسرائيل إنها تدرس "بعمق" رد حركة حماس على اتفاق الإطار لصفقة الهدنة وتبادل الأسرى، الذي تلقته عبر الوسيط القطري.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نشره مساء الثلاثاء بحسابه على منصة إكس نيابة عن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد)، الذي لا يصرح للإعلام.

وقال الجهاز الإسرائيلي: "رد حماس قدمه الوسيط القطري للموساد، وتدرس الأطراف المشاركة في المفاوضات تفاصيله دراسة معمقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت حماس تسليم ردها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "سلمت حركة حماس قبل قليل ردها حول اتفاق الإطار إلى الإخوة في قطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة".

وأضافت: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تسلمت رد حماس حول اتفاق الإطار.

وقال الوزير القطري إن رد حماس على المقترح يتضمن ملاحظات، وهو إيجابي في مجمله.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تجرى عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وتقدّر تل أبيب أن نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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