أعلنت شركة "سبيس إكس" الثلاثاء، أن من المقرر عودة كبسولة "دراغون" من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الأربعاء.

وذكرت "سبيس إكس" عبر حسابها على منصة أكس، أن من المرتقب أن يغادر الفريق محطة الفضاء الدولية، عند الساعة 17:05 بتوقيت تركيا (3ت.غ).

وأكدت أن مغادرة الكبسولة لمحطة الفضاء مرتبطة بالظروف الجوية في النقطة التي ستحط عليها على الأرض.

والجمعة أُقيمَ حفل في محطة الفضاء الدولية لوداع فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3"، الذي يضمّ 4 رواد فضاء، بينهم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

وكان من المخطط أن يعود الفريق إلى الأرض في 3 فبراير/شباط الجاري، ولكن أُجّلَت يومين ثم إلى 6 من الشهر نفسه بسبب الظروف الجوية غير المناسبة، قبل أن تتأجل مرة ثالثة إلى موعد غير محدد للسبب ذاته.