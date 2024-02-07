أصيب عدد من الفلسطينيين واعتُقل آخرون فجر الأربعاء، خلال اقتحام معزز بعشرات الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، كما جرفت القوات شوارع ومنشآت في المناطق التي توغلت فيها.

وأفاد مراسل TRT عربي بأن اقتحامات جيش الاحتلال تركزت في مدينة جنين ومخيمها وقلقيلية ومدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالاً ومخيم عقبة جبر قرب أريحا شرقاً، إضافةً إلى بلدات بمحافظات الخليل جنوب الضفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر الأربعاء، مدينة جنين واعتقلت 5 مواطنين، مضيفة أن قوات كبيرة معززة بآليات عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة من شارع حيفا، فيما سُمع تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات.

وأوردت مصادر محلية أن طائرة استطلاع حلّقت في سماء جنين ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال "التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، فيما شهدت المدينة حشوداً عسكرية لقوات الاحتلال من اتجاه شارع الناصرة".

كما اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، وشنت عمليات مداهمة لعدد من المنازل، وأكد شهود عيان أن "الجيش الإسرائيلي فصل مخيم نور شمس عن محيطه".

وقالت وفا إن قوات الاحتلال فرضت حصاراً مشدداً على مداخل مخيم نور شمس ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إليه "في الوقت الذي خربت ودمرت جرافاتها البنية التحتية لعدة محاور".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن "طواقمها تعاملت مع 3 مصابين بجراح في مخيم طولكرم، نُقلوا للعلاج في المستشفى".

وفي مدينة قلقيلية، "اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش فيها الرصاص الحي خلال عملية استمرّت عدة ساعات"، وفق شهود عيان أكدوا أن "الجيش اعتقل مواطناً على الأقل خلال العملية".

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية "انسحب الجيش الإسرائيلي بعد عملية عسكرية اقتحم خلالها منازل ومحال تجارية"، وفق شهود عيان.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات أخرى بالضفة الغربية المحتلة، أبرزها في مخيم عقبة جبر قرب أريحا، وبلدة دورا القرع قرب رام الله، ومخيم العروب قرب الخليل جنوب الضفة.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 383 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و400 آخرين، وفقاً لأرقام رسمية.

وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ التاريخ ذاته إلى 6870، بينهم 215 سيدة وأكثر من 400 طفل، وفق إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.