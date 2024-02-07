أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، مقتل جندي متأثراً بجروح أصيب بها في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 564 قتيلاً بين ضابط وجندي.

فيما أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات 31 محتجزاً في قطاع غزة بمقتلهم، في حين تستمر المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية على عدة محاور في القطاع.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "أبلغنا عائلات 31 مختطفاً بأن أحباءهم المختطفين لم يعودوا على قيد الحياة، وأكّدنا مقتلهم في غزة".

وأضاف: "أبلغنا باقي العائلات بالمعلومات المؤكدة التي بحوزتنا حيال مصير ذويهم ووضعهم".

وتابع هاغاري: "نواصل القتال لتهيئة الظروف لإعادة جميع المختطفين إلى الوطن".

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقلّ عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

معارك ضارية

قال هاغاري إن "قوات الجيش الإسرائيلي تواصل القتال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتعمق الإنجازات شمالي القطاع".

وتابع: "في خان يونس تعمل وحدات خاصة في الأنفاق جنباً إلى جنب مع جهاز الأمن العام (شاباك)، مع استخدام تكنولوجيا متقدمة ومعلومات استخبارية دقيقة لتحديد المواقع الاستراتيجية لحماس تحت الأرض".

وأضاف: "توصلنا إلى مواقع تَحصَّن داخلها قادة حماس ومن هناك قادوا الحرب، وفي بعضها احتُجز المختطفون"، على حد زعمه.

وزاد: "نخوض عمليات عسكرية جديدة وندمّر بنى تحتية لحماس، الآن جنود الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات في خضمّ عملية عسكرية بمنطقة الشاطئ في غزة، وسوف نقدّم التفاصيل لاحقاً".

في المقابل أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ناقلتَي جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الجوازات، وقنص ضابط وجندي في منطقة الجامعات غربيّ مدينة غزة.

كما أشارت القسام إلى أنها أوقعت مجموعة من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهدافهم داخل منزل بقذيفة من طراز "تي بي جي" غرب خان يونس، ودمّرَت دبابة في المنطقة نفسها.

من جهتها قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف وسط وغرب وجنوب خان يونس.

وأضافت أن مقاتليها فجروا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" برميلية في محيط دوار حيدر، واستهدفوا بقذيفة "آر بي جي" دبابة ميركافا إسرائيلية في حي الأمل غربي خان يونس.

مقتل نائب قائد كتيبة إسرائيلية

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل نائب قائد الكتيبة 601 التابعة لعصبة الحديد في سلاح الهندسة القتالية خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

بذلك يرتفع العدد المعلن للضباط والجنود الإسرائيليين القتلى إلى 563 منذ عملية طوفان الأقصى، بينهم 233 منذ بدء العملية البرية.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 من جنوده خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيراً إلى أن 429 ضابطاً وجندياً أصيبوا إصابات خطيرة منذ بدء الحرب.

وحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي، فإن عدد الإصابات في صفوفه منذ بدء الحرب على القطاع بلغ 2828 من الضباط والجنود، بينهم 1304 جرحى منذ بدء الهجوم البري.