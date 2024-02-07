رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تقديم دعم بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل لتجاهله قضايا السياسة الداخلية والخارجية الأخرى واكتفى بدعم إسرائيل فقط.

وأيد 250 نائباً مشروع القانون فيما رفضه 180 في التصويت الذي جرى بمجلس النواب (435 نائباً)، ليفشل في الوصول إلى النسبة المطلوبة لتمريره المتمثلة في ثلثي الأعضاء.

وقدم مشروع القانون رئيس مجلس النواب من الحزب الجمهوري مايك جونسون، وعارضه معظم النواب الديمقراطيين لأسباب سياسية لتجاهله الدعم لأوكرانيا والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ودعم تايوان.

وبينما يريد الديمقراطيون التصويت وتمرير المواد المتعلقة بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في حزمة واحدة، يميل الجمهوريون إلى تقييم قضية أمن الحدود بشكل منفصل والمطالبة بمزيد من الإجراءات من إدارة الرئيس جو بايدن.

وذكر الرئيس جو بايدن في تصريح سابق أنه سيستخدم النقض ضد مشروع قانون يقدم الدعم لإسرائيل فقط، لكنه لا يشمل أوكرانيا وأمن الحدود.

في سياق آخر، قررت حكومتا العاصمة بروكسل ووالونيا، وهما اثنتان من الحكومات الإقليمية الست في بلجيكا، حظر تصدير السلع والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية إلى إسرائيل.

وقال أمين عام حكومة العاصمة بروكسل أنس بيرسونو ورئيس وزراء حكومة والوانيا، إيلليو دي روبو، أنهما سيحظران تصدير البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، وفق بيان صحفي مشترك الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه "في حال عدم التمكن من التحقق من استخدام البضائع والتقنيات للأغراض المدنية فقط، وإذا كانت ذات طبيعة من شأنها تعزيز القدرة العسكرية، فسيُمنع تصديرها إلى إسرائيل".

وأكد ضرورة توخي أقصى درجات الحذر لدى ترخيص إنتاج البضائع التي سترسَل إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تراخيص الترانزيت إلى بلد ثالث عبر إسرائيل.

وأشار إلى أن هاتين الحكومتين لم تصدِّرا أي معدات من شأنها تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية بموجب قرار صادر عام 2009.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت حكومة إقليم والونيا، تعليق رخصة مصنع الذخائر (PB Clermont) بمدينة لييج شرق البلاد، بسبب تصديرها البارود إلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً معظمهم أطفال ونساء وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.