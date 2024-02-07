ذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن موظفي شبكة CNN "جرى تشجيعهم على نشر الدعاية الإسرائيلية وفرض رقابة على وجهة نظر الجانب الفلسطيني". ولم تصدر الشبكة الأمريكية أي تعليق إلى اليوم حول الموضوع.

وقال التقرير، الذي نُشر بعنوان: "موظفو CNN يقولون إن موقف المؤسسة المؤيد لإسرائيل يؤدي إلى سوء استخدام الصحافة"، إن الشبكة الأمريكية تواجه ردود فعل عنيفة من بعض موظفيها بشأن السياسات التحريرية.

ويقول موظفون في الشبكة رفضوا الكشف عن أسمائهم، حسب التقرير، إنها تتبنى الرواية الإسرائيلية، وتفرض رقابة على وجهات نظر الفلسطينيين في تغطية الشبكة للحرب على غزة.

وقال أحد موظفي الشبكة إن معظم الأخبار منذ بدء الحرب، وبغض النظر عن مدى دقة التقارير الأولية، "انحرفت بسبب التحيز المنهجي والمؤسسي داخل الشبكة تجاه إسرائيل".

وأضاف أن تغطية CNN للحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى "سوء الممارسة الصحفية".

ووفقاً لروايات موظفي الشبكة، وأكثر من 12 مذكرة داخلية ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها الغارديان، تتشكل قرارات الأخبار اليومية من خلال تدفق التوجيهات من مقر CNN في أتلانتا بولاية جورجيا، التي وضعت إرشادات صارمة بشأن التغطية.

وتشمل قيوداً مشددة على الاقتباس من حركة حماس ونقل وجهات النظر الفلسطينية، في حين أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تؤخذ كما هي.

واشتكى صحفيون من أن المحتوى الذي كتبوه من غزة أصبح مؤيداً لإسرائيل، بعد موافقة مكتب القدس قبل النشر.

وقال أحد الصحفيين في الشبكة للغارديان إن أفراداً مختارين يحررون جميع التقارير مع تحيز مؤسسي مؤيد لإسرائيل.

وغالبا يستخدمون لغة وعبارات لإعفاء الجيش الإسرائيلي من مسؤولية جرائمه في غزة، وتقليل عدد القتلى الفلسطينيين والهجمات الإسرائيلية، وفق ما قاله الصحفي للغارديان.

وتواصل شبكة CNN التزام الصمت حول ما تضمنه التقرير، ولم ترد بعد على تساؤلات الرأي العام.