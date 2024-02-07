سياسة
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سفراء بريطانيا وألمانيا وأوكرانيا يُدينون هجوم إسطنبول الإرهابي
أدان ممثلو بعثات دبلوماسية أجنبية في تركيا حادثة إطلاق النار التي وقعت أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول، التي أدّت إلى مقتل مدني وإصابة 6 أشخاص بينهم 3 عناصر شرطة.
سفراء بريطانيا وألمانيا وأوكرانيا يُدينون هجوم إسطنبول الإرهابي
أطلق إرهابيان النار أمام مبنى قصر العدل في الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول. / صورة: AA
7 فبراير 2024

نشرت بعثات دبلوماسية أجنبية في تركيا الثلاثاء، رسائل إدانة بشأن حادثة إطلاق النار التي وقعت أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول.

وأدانت سفيرة بريطانيا جيل موريس، في تدوينة على منصة إكس، الهجوم الإرهابي وكل أشكال الإرهاب.

وأعربت موريس عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

بدورها عبّرَت سفارة ألمانيا في تدوينة عبر منصة إكس عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، وقدّمَت عزاءها في الضحية وتمنّت الشفاء العاجل للجرحى.

وأدان المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، أيضاً الهجوم في تدوينة عبر منصة إكس.

وقال في التدوينة إن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب تركيا في حربها ضد الإرهاب"، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه أدان السفير الأوكراني الهجوم الإرهابي، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وقدم تعازيه للشعب التركي.

والثلاثاء أطلق إرهابيان من تنظيم DHKB/C اليساري المتطرف النار أمام مبنى قصر العدل في الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 6 أشخاص بينهم 3 عناصر شرطة، قبل تَمكُّن قوات الأمن من تحييد الإرهابيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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