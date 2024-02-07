دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات تعرض لها معتقلون فلسطينيون مفرج عنهم من قطاع غزة، بمن فيهم نساء وأطفال، ويتعلق الأمر بعمليات "تعذيب قاسية ومعاملة حاطَة بالكرامة الإنسانية".

وكشف المرصد في تقرير له أنه لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من قطاع غزة في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخراً أن عدد المعتقلين يبلغ 2300 معتقل، بينما تشير تقديرات إلى أن عدد المعتقلين من واقع شهادات المفرج عنهم أكبر من ذلك بكثير وهو يصل إلى عدة آلاف.

وأشار المصدر إلى أن معسكر سديه تيمان، الذي يديره الجيش الإسرائيلي ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا ويُحتجز فيه غالبية المعتقلين من القطاع، تحول إلى سجن غوانتنامو جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم الطعام والعلاج.

وأوضح التقرير الحقوقي أن المرصد تلقى شهادات من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية "تحدثوا فيها عن تعرضهم لممارسات قاسية تصل إلى حد التعذيب شملت ضربهم بشكل وحشي وانتقامي وإطلاق الكلاب تجاههم، وشبحهم لساعات طويلة، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وحرمانهم الطعام والذهاب لدورات المياه".

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن أخطر ما تلقاه من شهادات "تعرض معتقلات لتحرش جنسي مباشر"، موضّحاً أن عدداً من المعتقلات رفضن الإفصاح عن هويتهن "أبلغن أن جنوداً إسرائيليين تحرشوا بهن، بما في ذلك وضع أيديهم على أعضاء خاصة، وإجبارهن على التعري وخلع الحجاب".

وأضاف التقرير أن الجنود الإسرائيليين "وجهوا كذلك تهديدات بالاغتصاب وهتك العرض لمعتقلات ومعتقلين وذويهم، في إطار عملية التعذيب والابتزاز لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن آخرين".

إلى ذلك، أورد المرصد الحقوقي أن القوات الإسرائيلية تواصل إخفاء المعتقلين قسراً وتعريضهم للتعذيب والعنف الوحشي "من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج عن بعضهم".

وبيّن "الأورومتوسطي" أن الجيش الإسرائيلي "يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية والحاطّة بالكرامة، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد، إضافة إلى إجبارهم على الهتاف لإسرائيل، وسب وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية".

وأكد أن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الإسرائيلي "مقابل تخفيف تعذيبهم أو الحصول على بعض مما سُمي امتيازات والإفراج عنهم".

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسرياً، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكنهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن تلك الانتهاكات "تأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي".

وطالب اللجنةَ الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع المعتقلين الفلسطينيين و"إجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة جميع المعتقلين الذين قضوا في السجون الإسرائيلية منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً معظمهم أطفال ونساء وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.