قال شوبال بن غفير، نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصاب "بالخرف" ومرض ألزهايمر".

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس، وحذفها لاحقاً واعتذر عنها هو ووالده.

وقال بن غفير: "في هذه الأوقات الصعبة، من المهم زيادة الوعي بمرض ألزهايمر، وهو مرض تنكُّسي يصيب الدماغ وهو السبب الأكثر شيوعاً للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة، وهو مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته أداء وظائفه". وأرفق بتغريدته صورة بايدن.

وحذف لاحقاً التغريدة، وكتب: "السيد الرئيس، معذرة".

بدوره، نشر الوزير الإسرائيلي تغريدة حاول فيها تدارك الموقف.

وقال بن غفير: "لقد ارتكب شوبال خطأً فادحاً بتغريدته، وأنا أعارضها بشدة... الرئيس بايدن صديق لإسرائيل ولو كنت أختلف مع سلوكه، لا مجال للأسلوب المذموم، أنا أعتذر عن كلام ابني".

يُشار إلى أن تغريدة شوبال التي سخر فيها من بايدن، جاءت بعد أيام قليلة من مقابلة صحفية لوالده مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، استنكر فيها دور الولايات المتحدة في الحرب.

وقال بن غفير في المقابلة الصحفية أنه "بدلاً من تقديم الدعم الكامل لنا، فإن بايدن مشغول بإعطاء غزة المساعدات الإنسانية والوقود الذي يذهب لحماس".

كما أشار إلى أن موقف واشنطن من الحرب في غزة كان سيختلف كلّياً "لو كان ترمب في السلطة".

ويعارض بن غفير اليميني المتطرف، وقف الحرب على غزة بهدف تنفيذ صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس وإقامة حلّ الدولتين.