كشفت الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن طموحها في توصل كل من إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى إعلان تعهد خلال الأسابيع القادمة يهدف إلى تخفيف التوتر على الحدود جنوب لبنان.

وأورد موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين ومصادر مطلعة أن الدول الغربية الخمسة تتوقع إعلان اتفاق التفاهم الذي يضم نشر الجيش اللبناني بين 10 و12 ألف جندي على طول الحدود مع إسرائيل.

وأوردت المصادر ذاتها أن واشنطن طلبت وقف طلعات المقاتلات الجوية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، مضيفة أن إسرائيل لم ترفض الطلب.

وأوضح أكسيوس أنه من غير المتوقع أن يُطلب من حزب الله نقل كل مقاتليه شمال نهر الليطاني إذ سيكون المطلوب على بعد مسافة تتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات فقط من الحدود.

كما يضم الاتفاق المرتقب مزايا اقتصادية محتملة لتعزيز الاقتصاد اللبناني بهدف تسهيل التوصل إلى صفقة مع حزب الله.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عقب لقاء نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه ببيروت إن لبنان لا يريد حرباً مع إسرائيل بل يسعى لتطبيق القرار الدولي 1701 بشكل كامل ويريد اتفاقاً بواسطة الأمم المتحدة والفرنسيين والأمريكيين على (ترسيم) الحدود.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

إلى ذلك، التقى رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة غسان عليان سراً في تل أبيب أمينَ سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن اللقاء الذي انعقد الثلاثاء يأتي ضمن "الجهود المشتركة" لتهدئة الأوضاع الميدانية قبل شهر رمضان ومنع التصعيد بالضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما أوردته القناة فإن اللقاء لم يطرح قضية "اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة"، كما قالت إن حسين الشيخ طلب إعادة السماح بإدخال العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

وأبلغ المسؤولون الإسرائيليون الشيخ بدراسة قضية العمال الفلسطينيين وتنزيل مرحلة تجريبية خلال الفترة القريبة على أن يُسمح خلالها بإدخال العمال شرط إجراء تحقيق معهم وتجاوزهم 45 سنة وسبق لهم العمل داخل الخط الأخضر لفترة طويلة.