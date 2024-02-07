شنّت طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي، مع بداية اليوم 124 من العدوان على غزة، قصفا عنيفا وأحزمة نارية على مدينتي رفح وخان يونس، جنوب القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر صحية بالقطاع، استشهاد 12 مواطناً في رفح في حصيلة أولوية للقصف الإسرائيلي، بالإضافة الى عديد من المصابين والمفقودين.

وقالت مصادر محلية، إن أماً وابنتها استشهدتا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الزهور شمالي رفح، فيما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل المدينة. وفي منطقة الرمال جنوب مدينة غزة، استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف المنطقة.

وشن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، كما استهدف محيط عمارة جاسر ومسجد بلال في مخيم خان يونس، بقصف مدفعي إسرائيلي، ونسف الطيران الحربي منازل سكنية في خان يونس وسط قصف مدفعي مكثف للمدينة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن جثامين 3 شهداء من منطقة جورة اللوت في خان يونس وصلت إلى المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة، وأشارت إلى أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً كثيفاً يستهدف منطقة البطن السمين في خان يونس.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مريضة توفيت جراء نقص الأكسيجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهدت نازحة فلسطينية برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، بعد خروجها من مجمع ناصر الطبي بخان يونس للحصول على مياه للشرب. كما أصيب شخصان برصاص قناص إسرائيلي بمحيط المستشفى ذاته.

ويعاني مستشفى الأمل منذ أيام من نقص حاد في الأكسيجين اللازم لغرفة العناية المكثفة وللمرضى فيه، كما أفاد الهلال الأحمر بعدد المرضى فيه -قرابة 80- وهم بحاجة ماسة إلى العلاج في المستشفى الذي يعاني من نقص حاد في المعدات والأدوات الطبية.

قلق من انتشار الأمراض وجرحى بحاجة للعلاج

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن قطاع غزة يشهد انتشاراً مقلقاً للأمراض بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة.

وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة وعاجلة إلى مغادرة قطاع غزة لإنقاذ حياتهم.

وفي آخر حصيلة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 27585 مواطناً معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب 66978 مواطناً، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.