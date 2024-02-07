وصل وزير الخارجية هاكان فيدان إلى ليبيا، صباح الأربعاء، قادماً من مالطا.

وحسب مصادر دبلوماسية تركية، فإن الوزير وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، عند الساعة 11:20 بالتوقيت المحلي في ليبيا (12:20 بتوقيت إسطنبول).

والتقى وزير الخارجية التركي، خلال زيارته رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة.

وسيناقش وزير الخارجية فيدان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في الاجتماعات التي سيعقدها في ليبيا.

وأعلن وزير الخارجية فيدان زيارته طرابلس خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع نظيره المالطي، يوم الثلاثاء.

وأشار وزير الخارجية فيدان إلى أن تركيا تواصل اتّباع سياسة بنّاءة لتجنب الصراع في ليبيا مرة أخرى، وقال: "نريد أن تحل ليبيا مشكلاتها من خلال الحوار. ولا نريد أن يصبح الانقسام الحالي بين الشرق والغرب دائماً".

وأضاف فيدان: "نعتقد أن هذا الانقسام يجب أن يُحلّ بالطرق السلمية بموافقة جميع الأطراف، وعملنا على هذا المسار مستمر".