يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، موقف بلاده من رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل مرتقبة ووقف إطلاق نار بوساطة عدة دول.

وأفاد موقع "واينت" الإخباري العبري، بأنه سيجري خلال النهار مناقشة رد إسرائيل على الاقتراح.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمّهم قولهم: "لا يمكننا قبول مطلب إنهاء الحرب".

وتحدث كذلك عن اعتراض في إسرائيل على مطلب إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالسجن المؤبد.

فيما أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن "القيادة السياسية" ستجتمع اليوم لإجراء مناقشة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص رد حماس".

ونقلت القناة عن مسؤول لم تسمّه، قوله: "هناك العديد من النقاط في رد حماس لا يمكن قبولها، والمعضلة في الوقت الحالي هي ما إذا كان سيجري رفض المطالب بشكل مباشر أو الدخول في مفاوضات في محاولة لتخفيفها"، مضيفاً أن القرار سيُتخذ نهاية النقاش مع رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو أعطى ضوءاً أخضر لوقف إطلاق النار في غزة خلال الفترات الانتقالية التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حماس، دون إبلاغ المجلس الحربي مسبقاً بقراره.

ومساء الثلاثاء، قال جهاز الموساد في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء: "جرى تحويل رد حماس من قبل الوسيط القطري إلى جهاز الموساد، إذ يتم النظر في تفاصيله من قبل جميع الجهات المعنية في المفاوضات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حماس في بيان، تسليم ردّها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولاحقاً، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الدوحة تسلمت رد حماس حول مقترح الهدنة في قطاع غزة وهو "إيجابي ويتضمن ملاحظات".

كما قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، الثلاثاء أيضاً: "نعتقد أنه جرى طرح مقترح جاد لهدنة مطوّلة، وما زلنا في طور محاولة التوقيع على هذا المقترح وتنفيذه".

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً معظمهم أطفال ونساء وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.