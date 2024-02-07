قُتل 28 شخصاً بإقليم بلوشستان الباكستاني في هجومين منفصلين، استهدف أحدهما مكتب مرشح بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الخميس.

وقالت قناة جيو نيوز، الأربعاء، إن هجوماً بالقنابل وقع أمام مكتب المرشح المستقل إسفنديار خان كاكار في منطقة بيشين.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 30 آخرين على الأقل بجروح.

وأشارت إلى أن خان كاكار لم يكن في مكتبه عند وقوع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القناة ذاتها مقتل 13 شخصاً وإصابة آخرين في هجوم بقنابل على مبنى جمعية "حزب العلماء الإسلامي" في منطقة "كيلا سيف الله" بالإقليم ذاته.

وأفاد مسؤولون محليون بأن رئيس إقليم بلوشستان مولانا عبد الواسع، نجا من الهجوم دون أن يصاب بأذى.

ويشهد إقليما خيبر بختونخوا وبلوشستان تزايداً في الهجمات الإرهابية قبل الانتخابات العامة والمحلية التي تجري غداً في البلاد.