سياسة
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قبيل الانتخابات.. مقتل 28 شخصاً في هجومين منفصلين بباكستان
قُتل 28 شخصاً في هجومين بإقليم بلوشستان بباكستان، استهدف أحدُهما مكتب مرشح برلماني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً، فيما استهدف الثاني مبنى "حزب العلماء الإسلامي" وأسفر عن مقتل 13 شخصاً.
قبيل الانتخابات.. مقتل 28 شخصاً في هجومين منفصلين بباكستان
فريق طبي باكستاني ينقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد الهجومين / صورة: AA
7 فبراير 2024

قُتل 28 شخصاً بإقليم بلوشستان الباكستاني في هجومين منفصلين، استهدف أحدهما مكتب مرشح بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الخميس.

وقالت قناة جيو نيوز، الأربعاء، إن هجوماً بالقنابل وقع أمام مكتب المرشح المستقل إسفنديار خان كاكار في منطقة بيشين.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 30 آخرين على الأقل بجروح.

وأشارت إلى أن خان كاكار لم يكن في مكتبه عند وقوع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القناة ذاتها مقتل 13 شخصاً وإصابة آخرين في هجوم بقنابل على مبنى جمعية "حزب العلماء الإسلامي" في منطقة "كيلا سيف الله" بالإقليم ذاته.

وأفاد مسؤولون محليون بأن رئيس إقليم بلوشستان مولانا عبد الواسع، نجا من الهجوم دون أن يصاب بأذى.

ويشهد إقليما خيبر بختونخوا وبلوشستان تزايداً في الهجمات الإرهابية قبل الانتخابات العامة والمحلية التي تجري غداً في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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