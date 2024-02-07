سياسة
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مقتل مدني بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان.. وحزب الله يستهدف مواقع للاحتلال بشبعا
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن مقتل مدني وإصابة اثنين جراء غارة إسرائيلية على جنوبي البلاد، فيما أعلنت جماعة حزب الله استهدافها موقع زبدين، في مزارع شبعا المحتلة، و‏تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيطه، ‏بالصواريخ.
مقتل مدني بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان.. وحزب الله يستهدف مواقع للاحتلال بشبعا
دخان يتصاعد فوق قرية الخيام الحدودية جنوبي لبنان خلال قصف إسرائيلي / صورة: AFP
7 فبراير 2024

أكدت وسائل إعلام لبنانية رسمية، مقتل مدني، الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لنبان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "الغارة التي شنتها مُسيّرة إسرائيلية على أحد المنازل في الخيام، أسفرت عن مقتل مدني كان قد تعرض لجروح خطرة".

ووفقاً للوكالة اللبنانية، أُصيب مدنيان آخران على خلفية الغارة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أغار على موقعين لحزب الله في لبنان، خلال الساعات الماضية، كما رصد إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية.

ونشر الجيش على بمنصة إكس: "هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤخراً منشأة عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة مارفين (جنوبي لبنان)".

وأشار إلى أنه رصد، في وقت سابق الأربعاء أيضاً، "إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)".

من جانبه، أعلن حزب الله، أن مقاتليه "استهدفوا، الأربعاء، موقع زبدين، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و‏تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيطه، ‏بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيهما إصابات مباشرة".

وأوضح في بيان آخر، أن مقاتليه "استهدفوا ‏التجهيزات الفنية في موقع راميا (قبالة بلدة رامة اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفَي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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