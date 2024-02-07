سياسة
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"الدفاع" التركية تعلن تحييد إرهابيَّين من "PKK" الإرهابي شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيَّين اثنين من تنظيم "PKK" الإرهابي في غارة جوية، بعد رصدهما بمنطقة عملية "مخلب-القفل"، الجارية شمالي العراق.
"الدفاع" التركية تعلن تحييد إرهابيَّين من "PKK" الإرهابي شمالي العراق
غارات تركية على مواقع لتنظيم "PKK" الإرهابي شمالي العراق تنجح في تحييد إرهابيَّين / صورة: AA
7 فبراير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد إرهابيَّين اثنين من تنظيم "PKK"، بغارة جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة التركية حيّدت إرهابيَّين اثنين من تنظيم "PKK" في غارة جوية، بعد رصدهما بمنطقة عملية "مخلب - القفل"، الجارية شمالي العراق.

وأكدت أن كفاح القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب والإرهابيين سوف يستمر بفاعلية وحزم.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

يُذكر أن "PKK"، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في كثير من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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