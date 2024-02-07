أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد إرهابيَّين اثنين من تنظيم "PKK"، بغارة جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة التركية حيّدت إرهابيَّين اثنين من تنظيم "PKK" في غارة جوية، بعد رصدهما بمنطقة عملية "مخلب - القفل"، الجارية شمالي العراق.

وأكدت أن كفاح القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب والإرهابيين سوف يستمر بفاعلية وحزم.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

يُذكر أن "PKK"، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في كثير من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.