قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تسليم منازل منكوبي الزلازل هو أبرز مثال والأكثر تجلياً ودلالةً على إرادة الدولة في تلافي آثار الكارثة.

جاء ذلك خلال مشاركته، الأربعاء، في فاعلية تسليم 1314 منزلاً إلى منكوبي الزلزال في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.

وأوضح أردوغان، في كلمة خلال الفاعلية التي أقيمت بالصالة الرياضية لجامعة حران، أن عملية سحب القرعة تشمل تسليم 1314 منزلاً إلى أصحابها من منكوبي الزلزال، بينها 1208 منازل في مركز الولاية ومحيطها و106 منازل في المناطق الريفية.

وأشار إلى استمرار بناء ما يقرب من 4 آلاف منزل في الولاية ذاتها، مؤكداً جهود استكمالها في أقرب وقت وتسليمها إلى أصحابها بشكل تدريجي.

وأعلن الرئيس التركي افتتاح منشأتين صحيتين بسعة 750 سريراً، وتسليم 7 آلاف و725 منزلاً إلى متضرري الزلزال في ولاية هطاي، خلال جولته المستمرة في الولايات المنكوبة جراء كارثة الزلزال.

كما لفت إلى افتتاح مستشفى بسعة 1875 سريراً في ولاية غازي عنتاب وتسليم 10 آلاف و698 منزلاً إلى أصحابها في الولاية.

وفي قهرمان مرعش، أكد الرئيس تسليم 9 آلاف و289 منزلاً أيضاً في الولاية.

وشدد على استمرار جهود الحكومة لإعادة متضرري الزلزال إلى منازلهم الجديدة والآمنة والهادئة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن نحو 14 مليون شخص في 11 ولاية و7 آلاف حي وقرية تضرروا جراء كارثة زلزال 6 فبراير/ شباط 2023، التي أودت كذلك بحياة أكثر من 53 ألف شخص.

وشدد على تركيز الحكومة جهودها عقب الكارثة لتضميد جراح منكوبي الزلزال، بغض النظر عن آرائهم أو ميولهم السياسية أو أصولهم العرقية أو المذهبية.