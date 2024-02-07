سياسة
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بعد رفض استئنافه.. محكمة الهجرة في السويد تُصدق على ترحيل سلوان موميكا
وافقت محكمة الهجرة بالسويد على ترحيل سلوان موميكا الذي أحرق نسخاً من المصحف الشريف أكثر من مرة في استوكهولم، إلى خارج البلاد، رافضة الاستئناف الذي قدمه.
بعد رفض استئنافه.. محكمة الهجرة في السويد تُصدق على ترحيل سلوان موميكا
محكمة الهجرة بالسويد توافق على ترحيل سلوان موميكا الذي أحرق نسخاً من المصحف / صورة: AFP 
7 فبراير 2024

صدّقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيل سلوان موميكا، الذي أحرق نسخاً من المصحف الشريف أكثر من مرة، في العاصمة استوكهولم، العام الماضي.

وذكرت الإذاعة السويدية "Ekot"، الأربعاء، أن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا، وصدّقت على قرار مصلحة الهجرة، ترحيله من البلاد.

وكشفت المحكمة عن أن موميكا قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صدّقت على قرار ترحيله.

كان موميكا قد أحرق في 28 يونيو/حزيران الماضي، نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقاً.

وتكررت خلال الآونة الأخيرة في السويد حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضباً واسعاً في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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