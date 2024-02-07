أصدرت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بياناً، أدانت فيه الهجومين الإرهابيين المنفصلين بولاية بلوشستان الباكستانية.

وأفادت الخارجية التركية في بيانها، أن أنقرة تقف إلى جانب إسلام آباد في كفاحها ضد الإرهاب، وستستمر في تقديم الدعم لها في هذا الخصوص.

وترحمت الخارجية التركية على أرواح الضحايا وتمنت الشفاء للمصابين والصبر لذويهم ولعامة الشعب الباكستاني.

والأربعاء، قُتل 28 شخصاً بإقليم بلوشستان الباكستاني في هجومين منفصلين أحدهما استهدف مكتب مرشح بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الخميس.

وذكرت قناة جيو نيوز، الأربعاء، أن هجوماً بالقنابل وقع أمام مكتب المرشح المستقل إسفنديار خان كاكار، الذي نجا، في منطقة بيشين، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وفي منطقة "كيلا سيف الله" بالإقليم ذاته وقع هجوم بقنابل على مبنى جمعية "حزب العلماء الإسلامي" ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 17 آخرين بجروح.

وأفاد مسؤولون محليون بأن رئيس إقليم بلوشستان مولانا عبد الواسع، نجا من الهجوم دون أن يصاب بأذى.

ويشهد إقليما خيبر بختونخوا وبلوشستان تزايداً في الهجمات الإرهابية قبل الانتخابات العامة والمحلية التي تُجرى غداً في البلاد.