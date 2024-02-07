أصدرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأربعاء، بياناً، كشفت فيه عن اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان، بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح البيان أنه خلال الاتصال هنأ أردوغان علييف بفوزه في الانتخابات، معرباً عن أمله في أن تكون إعادة انتخابه خيراً لأذربيجان.

وصباح الأربعاء، انطلقت في أذربيجان، علمية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس جديد لمدة 7 سنوات، ويتنافس فيها 7 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي إلهام علييف.

وحصد علييف، 93.9% من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة حسب استطلاع رأي أجرته شركة "أوراكل أدفيسوري غروب" الأمريكية في وقت سابق.