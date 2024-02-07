سياسة
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الرئيس التركي يهنئ نظيره الأذربيجاني بإعادة انتخابه
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معرباً عن أمله في أن تكون إعادة انتخابه خيراً لأذربيجان.
الرئيس التركي يهنئ نظيره الأذربيجاني بإعادة انتخابه
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهنئ نظيره الأذربيجاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية / صورة: AA
7 فبراير 2024

أصدرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأربعاء، بياناً، كشفت فيه عن اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان، بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح البيان أنه خلال الاتصال هنأ أردوغان علييف بفوزه في الانتخابات، معرباً عن أمله في أن تكون إعادة انتخابه خيراً لأذربيجان.

وصباح الأربعاء، انطلقت في أذربيجان، علمية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس جديد لمدة 7 سنوات، ويتنافس فيها 7 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي إلهام علييف.

وحصد علييف، 93.9% من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة حسب استطلاع رأي أجرته شركة "أوراكل أدفيسوري غروب" الأمريكية في وقت سابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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