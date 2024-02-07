سياسة
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القدس.. 13 بعثة أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات
دعا ممثلو 13 دولة أوروبية بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى وقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، وفقاً لالتزاماتها كسلطة احتلال، وكذلك وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات.
القدس.. 13 بعثة أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات
تصاعد المطالبات الدولية لإسرائيل بوقف بناء وتوسيع المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة / صورة: AP
7 فبراير 2024

حثت بعثات 13 دولة والاتحاد الأوروبي في القدس، إسرائيل على وقف بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك الأربعاء، لممثلي 13 دولة والاتحاد الأوروبي في القدس، بينها القنصلية العامة للمملكة المتحدة.

وأوضح البيان أن ممثلي بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يدعون إسرائيل إلى وقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، وفقاً لالتزاماتها كسلطة احتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما دعت تلك الدول إلى وقف "سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص الأراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من التنمية".

وشددت على أن الفشل في فعل ذلك (وقف الاستيطان) يقوّض، بشكل خطير، حل الدولتين ويشكل عائقاً كبيراً أمام السلام والأمن.

والخميس الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يستهدف فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت مؤخراً تصاعداً في أعمال العنف، فيما وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر التنفيذي بـ"غير الضروري"، معتبراً أن المستوطنين "مواطنون ملتزمون القانون".

وعقب إعلان البيت الأبيض الأمر التنفيذي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بموجب الأمر التنفيذي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الخميس، في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وقع أمراً تنفيذياً بشأن "الأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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