أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، رفضه مطالب حركة حماس لإتمام صفقة لتبادل الأسرى، متوعداً بمواصلة القتال في قطاع غزة، والتحرك نحو رفح جنوبي القطاع.

وذكر نتنياهو، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، في القدس: "الاستسلام لمطالب حماس سيؤدي إلى مجزرة أخرى، وكارثة كبرى لدولة إسرائيل لا أحد مستعداً لقبولها".

وأوضح: "لم نلتزم أي شيء فيما يتعلق بإطلاق سراح الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، إن مطالب حماس جنونية وغير مقبولة"، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن "استمرار الضغط العسكري شرط ضروري للإفراج عن المختطَفين".

وتابع: "سنواصل القتال، والجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب في غضون أشهُر وليس سنوات".

وأردف: "أصدرنا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك أيضاً في رفح والمخيمات المركزية؛ آخر معاقل حماس".

"يسعى لإطالة العدوان"

في المقابل، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، يسعون بكل الطرق لـ"تضليل الرأي العام الداخلي وإطالة أمد العدوان".

وأوضح حمدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت: "نتنياهو وحكومته، يسعون بشتى الطرق إلى مواصلة تضليل الرَّأي العام الصهيوني، وإطالة أمد العدوان، رغم ما يتلقاه جيشهم المهزوم من خسائر في الأرواح والمعدات".

وأضاف: "يواصل كل من نتنياهو وحكومته الهروب من استحقاقات مرحلة ما بعد العدوان، وإرجاء مواجهة لجان التحقيق حول الفشل المدوّي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأشار حمدان إلى أن "وزراء من حكومة الاحتلال أكدوا مجدداً دعواتهم للعمل على تهجير الشعب الفلسطيني في القطاع، في مسعى لتعطيل أيّ مسار يُفضي إلى وقف العدوان على المدنيين في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.