شنت طائرات أمريكية-بريطانية، مساء الأربعاء، غارتين استهدفتا مواقع بمحافظة الحديدة الساحلية اليمينة، حسبما أعلنت جماعة الحوثي.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، في نبأ عاجل إن "عدواناً أمريكياً بريطانياً يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الشأن.

والحديدة، إحدى أبرز المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وتقع على ساحل البحر الأحمر.

كان إعلام حوثي قد تحدث عن غارات أمريكية-بريطانية، فجر أمس (الثلاثاء)، استهدفت شرق مدينة صعدة.

كما أفاد باستهداف منطقة الكثيب، شمال مدينة الحديدة، أول أمس (الاثنين)، بعدة غارات جوية أمريكية-بريطانية.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، دشّنت الولايات المتحدة، رفقة بريطانيا، باكورة ضرباتها ضد مواقع لجماعة "أنصار الله الحوثي" في اليمن، تحت إطار عملية أُطلق عليها "حارس الازدهار" لحماية خطوط التجارة الدولية في البحر الأحمر، بعد أسابيع من شن الجماعة هجمات ضد سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل والغرب، نصرةً للمقاومة الفلسطينية في غزة.

ومنذ ذلك التاريخ شنّ التحالف الأمريكي-البريطاني (حظي بدعم دول لم تشارك في الضربات الثماني) هجماتٍ في مناطق سيطرة الحوثيين، آخرها يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي.