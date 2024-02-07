أعلن الجيش الأمريكي، في وقت متأخر من الأربعاء، أنه نفذ ضربة جوية أودت بحياة قائد كبير في جماعة كتائب حزب الله في العراق.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم: "إن واشنطن نفذت الأربعاء هجوماً في العراق استهدف قائداً بجماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة المدعومة من إيران".

وذكر المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن القائد مسؤول عن الهجمات على قوات أمريكية.

وكانت وسائل إعلام عراقية محلية أفادت، مساء الأربعاء، بمقتل 3 أشخاص إثر "قصف جوي" استهدف سيارة في منطقة المشتل، شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" (خاصة) عن مصدر أمني لم تسمه، قوله، إن "قصفاً جوياً استهدف عجلة (سيارة) نوع جيب في منطقة المشتل، شرقي بغداد".

وكشف المصدر عن أن 3 أشخاص قُتلوا في السيارة المستهدفة بالقصف الجوي في المشتل.

وأفاد مصدر أمني آخر أن "طائرة مُسيّرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد".

وأكد المصدر، وهو مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، أنّ الضربة استهدفت "مسؤولين في كتائب حزب الله".

فيما أكّد مصدر أمني ثالث وقوع هجوم "بطائرة مُسيّرة أطلقت صواريخ"، مضيفاً أنّ السيارة كان يستقلها "قيادي في الحشد الشعبي".

كانت الولايات المتحدة، شنت الجمعة ضربات في سوريا والعراق ضد أهداف لقوّات فيلق القدس التابع لإيران، وفصائل أخرى، رداً على هجوم تعرضت له قاعدة أمريكية في الأردن، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين .