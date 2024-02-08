عقد وزير الدفاع التركي يشار غولر عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين خلال زيارته لمدينة أربيل شماليّ العراق.

وبحث وزير الدفاع التركي مع رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، تطورات إقليمية على رأسها مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة أربيل، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن الوزير غولر ورئيس هيئة الأركان العامة متين غوراك واصلا مباحثاتهما خلال زيارتهما للعراق، وأضاف: "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن التطورات الإقليمية على رأسها مكافحة الإرهاب".

وذكرت الوزارة في بيان آخر أن الوزير غولر التقى لاحقاً رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، كما التقى مساء الأربعاء رئيس حزب KDP مسعود بارزاني.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، بأن غولر التقى بارزاني في أربيل، في إطار الزيارة التي يُجريها الوزير للعراق، وجرى اللقاء بحضور رئيس الأركان العامة التركي الجنرال متين غوراك، وفق البيان.

وخلال الاجتماع جرى تبادُل وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الإقليمية، ونقل غولر إلى بارزاني تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.