سياسة
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بلينكن: هجمات إسرائيل على غزة باهظة.. ولا تحرُّك بمحور فيلادلفيا بلا تنسيق
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على المدنيين في غزة مرتفعة للغاية، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى مسار دبلوماسي لحل القضية، فيما كشف أن تل أبيب تعهدت بأنها لن تتحرك بمنطقة محور فيلادلفيا بلا تنسيق كامل مع مصر.
بلينكن: هجمات إسرائيل على غزة باهظة.. ولا تحرُّك بمحور فيلادلفيا بلا تنسيق
بلينكن يؤكد أن تل أبيب لن تتحرك في رفح جنوب قطاع غزة ومنطقة محور فيلادلفيا الحدودي بلا تنسيق كامل مع مصر / صورة: Reuters
8 فبراير 2024

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي مساء الأربعاء، إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة تكلفتها "مرتفعة للغاية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في إسرائيل على هامش جولته الخامسة في المنطقة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف: "حصيلة الهجوم العسكري الإسرائيلي على المدنيين في غزة، لا تزال مرتفعة للغاية، وفي كل زياراتي ضغطت على إسرائيل من أجل توفير حماية أكبر للمدنيين".

وتابع بأن الولايات المتحدة "ما تزال مصرة على السعي وراء مسار دبلوماسي، وتحقيق الأمن لكل المنطقة، بخاصة إسرائيل"، وأن "المدنيين في غزة لا علاقة لهم بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وفي ما يتعلق بمسار التفاوض بين إسرائيل وحماس، أوضح بلينكن أن واشنطن "ترى في رد حماس مساحة تجعلها تعتقد أن بالإمكان متابعة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق".

وشدد على أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في هذا الشأن، ستركز على مساعي إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

جاءت تصريحات بلينكن بعد وقت قصير من وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالب حركة حماس لإتمام صفقة لتبادل الأسرى بـ"الجنونية وغير المقبولة"، متوعداً بمواصلة القتال بقطاع غزة، والعمل على توسيع العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع الحدودية مع مصر.

تعهد إسرائيلي بالتنسيق مع مصر

وكشفت قناة "كان 11" الإسرائيلية الرسمية الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تلقى تأكيدات إسرائيلية بأن تل أبيب لن تتحرك في رفح جنوباً ومنطقة محور فيلادلفيا الحدودي بلا تنسيق كامل مع مصر.

كان نتنياهو أعلن في تصريحاته مساء أمس الأربعاء أنه أصدر تعليماته إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك في رفح.

وحسب القناة الإسرائيلية فإن بلينكن أعرب عن قلقه بشأن العملية المرتقَبة في رفح وما إذا كان يمكن تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وجاءت الرسالة التي سمعها: "لن يكون في رفح عملية عندما يكون فيها كثير من الناس، ونعمل على إيجاد حل لإجلاء السكان".

كما طلب بلينكن من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيجاد حل لمسألة منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الأربعاء 27 ألفاً و708 شهداء و67 ألفاً و147 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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