استُشهد فلسطيني، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها "باستشهاد الشاب منصور جلال محمود جابر (28 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز دير شرف غرب نابلس".

وفي وقت سابق اليوم قال شهود عيان، إن جيش الاحتلال أطلق النار على الفلسطيني وأصابه على حاجز "دير شرف" العسكري غرب نابلس من دون معرفة حالة المصاب، فيما أعلن الجيش "تحييده".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنه "باستشهاد جابر يرتفع عدد الشهداء منذ مساء الأربعاء إلى خمسة، منهم ثلاثة في طولكرم (شمال)، وآخر قضاء رام الله (وسط)".

وبحسب معطيات وزارة الصحة، يرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في الضفة الغربية إلى 388.

تفجير منزل شهيد

وفي السياق، فجَّرت وحدة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، جدران منزل عائلة الشهيد حسن قفيشة، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة (دون الأعمدة)، وهو الطابق الثالث من عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني، بينما رشق المحتجون القوات بالحجارة.

وعادةً ما يفجر جيش الاحتلال ويهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عملياتٍ وقتل إسرائيليين.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قفيشة واثنين من عائلته عقب تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز النفق بين بيت لحم والقدس أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 7 بجراح.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.