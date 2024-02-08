قالت وزارة الداخلية الباكستانية الخميس، إنها قررت تعليق خدمات الهواتف المحمولة لتعزيز الأمن، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى، تزامناً مع بدء عملية التصويت من أجل انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) وأعضاء البرلمانات الإقليمية الأربعة في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، لاختيار 266 نائباً في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحاً، واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفاً و695.

حالة تأهُّب قصوى

وكتبت الداخلية على منصة إكس: "نتيجة لحوادث الإرهاب الأخيرة في البلاد، فُقدت أرواح غالية، والإجراءات الأمنية ضرورية هدفها حفظ القانون والنظام والتعامل مع التهديدات المحتملة، ومن عُلّقَت خدمات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد".

يأتي هذا القرار وسط تصاعد الهجمات المسلحة في الفترة الأخيرة، وبعد يوم من حث رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان أنصاره على البقاء حول مراكز الاقتراع بعد التصويت حتى إعلان النتائج.

وعشية الانتخابات أسفر انفجاران في مكتبين انتخابيين عن مقتل 26 شخصاً في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وتشهد البلاد حالة تأهُّب قصوى وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع، كما نُشرَ عشرات آلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء البلاد.

وأعلنت باكستان أنها ستغلق حدودها مع إيران وأفغانستان اليوم لأسباب أمنية.

منافسات شديدة

من المتوقع أن تتركز المنافسات الرئيسية بين المرشحَين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي فاز حزبه "حركة الإنصاف" بالانتخابات الوطنية الأخيرة، وبين حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية" جناح نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، ويُعتبر المرشح الأوفر حظّاً.

كما خاض بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو البالغ من العمر 35 عاماً حملة شرسة في محاولة للوصول إلى المنصب الأعلى.

ووفقاً لبيانات لجنة الانتخابات، ففي باكستان 128 مليوناً و585 ألفاً و760 ناخباً مسجَّلاً، من أصل عدد السكان البالغ 241.49 مليون نسمة. ومن هؤلاء الناخبين 69.2 مليون رجل و59.3 مليون امرأة.

ويتنافس في الانتخابات الحالية 17 ألفاً و816 مرشحاً، بينهم 6 آلاف و31 مرشحاً ينتمون إلى 150 حزباً سياسياً، و11 ألفاً و785 آخرون مستقلون، من أجل الظفر بمقاعد في المجلس الوطني.

336 مقعداً بمجلس الأمة

بعد أن كان عدد مقاعد المجلس الوطني الباكستاني 342 مقعداً قبل عام 2023، قررت لجنة الانتخابات مطلع عام 2023 خفض عدد مقاعد المجلس الوطني الباكستاني من 342 إلى 336، تماشياً مع البيانات السكانية الجديدة.

ومن بين مقاعد المجلس الوطني البالغ عددها 336 مقعداً، 60 مقعداً مخصصاً للنساء و10 للأقليات الدينية، بما يعني أن المرشحين سيتنافسون على 266 مقعداً فقط.

ويقدم كل حزب سياسي يتنافس على مقاعد في المجلس الوطني، للجنة الانتخابات قائمة تحتوي على 70 اسماً، بينهم 60 امرأة و10 من الأقليات الدينية.

وتُوزَّع هذه المقاعد السبعون من خلال التمثيل النسبي بين الأحزاب التي تحصل على أكثر من 5% من الأصوات.

جدير بالذكر أن باكستان تأسست عام 1947 بعد تقسيم شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان (الغربية والشرقية في حينه)، تحت قيادة محمد علي جناح زعيم "الرابطة الإسلامية".

وعلى مدار 77 عاماً تشكلت في باكستان 24 حكومة أولها حكومة جناح ياقت علي خان (اغتيل عام 1951)، وآخرها حكومة رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكر، التي صدّق الرئيس الباكستاني عارف عَلْوي في 12 أغسطس/آب 2023، على تعيينها لتقود مؤسسات الدولة، على مدى 90 يوماً حتى تنظيم انتخابات برلمانية عامة.