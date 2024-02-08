قالت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس الأربعاء، إنها شهدت مباشرةً الكارثة والظروف المزرية التي تحدث في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في منشور لفوربس على منصة إكس الأربعاء، علّقَت فيه على زيارتها لغزة.

وقالت فوربس في منشورها: "زرت اليوم (الأربعاء) غزة، وشاهدت بنفسي الكارثة والظروف الصعبة التي تحدث هناك".

وأوضحت أن ما رأته أظهر مرة أخرى أن فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية.

وأشارت فوربس إلى الحاجة الماسَّة إلى إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

وذكرت أن موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني، يدعمون سكان غزة بكل الطرق، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

وأردفت فوربس: "الاستنتاج الذي توصلت إليه من زيارتي، أن هذه الأزمة لا تتعلق بالأرقام فقط، بل تتعلق بالناس وحاجتهم إلى الكرامة والحماية. علينا أن نحميهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلّفت حتى الأربعاء 27 ألفاً و708 شهداء و67 ألفاً و147 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.